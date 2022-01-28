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Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası - Son Dakika

Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası

28.01.2022 12:00

Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra temas kurulan dünyaca ünlü hoca Joachim Löw ile en sonunda orta yol bulundu. Alman hocanın kulübü zorladığı konu maaştan daha çok değişmesini istediği düzenle ilgili sunduğu şartlardı, fakat anlaşmaya varıldı. Camia hocanın görevine başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

Fenerbahçe yönetimi geçici olarak göreve gelen Teknik Direktör İsmail Kartal'dan sezon sonu koltuğu devralacak ismi belirlemeye çok yaklaştı. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Başkan Ali Koç, uzun süredir ikna görüşmelerini sürdürdüğü Teknik Direktör Joachim Löw'le prensipte anlaşmaya vardı.

Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası

ŞARTLARI KABUL EDİLDİ

Kulübün gelecek plan ve projelerini anlatan Koç, Alman teknik adamla yaptığı görüş alışverişi sonrasında olumlu cevap aldı. Löw'ün şartlarının da kabul edildiği öğrenildi.

Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası

İSMAİL KARTAL DA YANINDA

Kulübü yeniden ayağa kaldırması beklenen Löw, Fenerbahçe altyapısının da sorumluluğunu üstlenecek. 5 kişilik ekibiyle gelecek tecrübeli çalıştırıcıya, İsmail Kartal da yardımcı olacak. Ara transferde yapılacak hamlelerin de danışıldığı Löw'ün sezon sonu için yönetimden büyük bir bütçe istemediği öğrenildi. Alman teknik adamdan istediği maaşı söylemesini bekleyen Başkan Ali Koç, son bir görüşme yapıp imzaları attırmayı hedefliyor.

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İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası - Son Dakika
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