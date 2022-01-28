Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe yönetimi geçici olarak göreve gelen Teknik Direktör İsmail Kartal'dan sezon sonu koltuğu devralacak ismi belirlemeye çok yaklaştı. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Başkan Ali Koç, uzun süredir ikna görüşmelerini sürdürdüğü Teknik Direktör Joachim Löw'le prensipte anlaşmaya vardı.

ŞARTLARI KABUL EDİLDİ

Kulübün gelecek plan ve projelerini anlatan Koç, Alman teknik adamla yaptığı görüş alışverişi sonrasında olumlu cevap aldı. Löw'ün şartlarının da kabul edildiği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL DA YANINDA

Kulübü yeniden ayağa kaldırması beklenen Löw, Fenerbahçe altyapısının da sorumluluğunu üstlenecek. 5 kişilik ekibiyle gelecek tecrübeli çalıştırıcıya, İsmail Kartal da yardımcı olacak. Ara transferde yapılacak hamlelerin de danışıldığı Löw'ün sezon sonu için yönetimden büyük bir bütçe istemediği öğrenildi. Alman teknik adamdan istediği maaşı söylemesini bekleyen Başkan Ali Koç, son bir görüşme yapıp imzaları attırmayı hedefliyor.