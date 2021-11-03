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Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi - Son Dakika

Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi

03.11.2021 18:30
Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi

Süper Lig'de arka arkaya 3 mağlubiyet alarak liderliği kaptıran ve zirveyle arayı açan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi bitti. Royal Antwerp ve Kayserispor maçları Portekizli hocanın kaderini netleştirecek. Her ihtimale karşı yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başlarken gündemde Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ve Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli var.

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kritik bir viraja giren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki kaderi belli oluyor. Art arda alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor yenilgileriyle liderlikten 7. sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde yönetim, Antwerp ve Kayserispor maçlarında alınacak olası kötü sonuçlara karşı yeni hoca arayışlarına başladı.

ANTWERP VE KAYSERİSPOR MAÇLARI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adam, yönetim cephesindeki kredisini de tüketti. Yöneticilerin büyük bölümü, pazar günkü Kayserispor maçından sonra girilecek Milli aranın, teknik adam değişikliği için tam zamanı olduğu görüşünde. Başkan Ali Koç'un da gidişattan son derece rahatsız olduğu ve Antwerp deplasmanı ile Kayserispor maçlarına göre yol haritasını belirleme kararı aldığı öne sürüldü.

YÖNETİM, TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARINA BAŞLADI

Portekizli çalıştırıcı bu virajı başarıyla dönerse, önünde önemli bir şans olacak. Milli ara sonrası Galatasaray derbisinde de alınacak iyi bir sonuç, Pereira'ya yeniden fazlasıyla kredi kazandıracak. Sarı-Lacivertliler'in her ihtimale karşılık şimdiden teknik adam arayışlarına da başladığı öne sürüldü. Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ve Karagümrük'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin listede olduğu kaydedildi.

Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi - Son Dakika
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