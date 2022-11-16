Vitor Pereira'nın milli futbolcunun takımının başına geçebileceği öne sürüldü - Son Dakika
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Vitor Pereira'nın milli futbolcunun takımının başına geçebileceği öne sürüldü

16.11.2022 10:04

Corinthians ile sözleşme uzatmayan ve kulüple yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresi için sürpriz bir iddia geldi. Deneyimli hocanın Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın başına geçebileceği öne sürüldü.

Brezilya ekibi Corinthians ile yolları ayıran Vitor Pereira'nın yeni adresine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

PEREIRA LİSTENİN İLK SIRASINDA

İngiliz basınında yer alan habere göre, Vitor Pereira, Rangers'ın yeni teknik direktörü olabilir. İskoç ekibinde koltuğu sallanan Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması durumunda Portekizli hocanın ciddi bir seçenek olabileceği belirtildi.

KOLTUĞU SALLANIYOR

Bu sezon ligde ezeli rakibi Celtic'in 9 puan gerisinde kalan Rangers'ın Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekmesinin ardından Hollandalı teknik direktör van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Corinthians, Brezilya, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın milli futbolcunun takımının başına geçebileceği öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın milli futbolcunun takımının başına geçebileceği öne sürüldü - Son Dakika
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