Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile

Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Yeni rotasını hemen belirleyen Portekizli hoca, Brezilya'ya gitmek için gün sayıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA

NTV Spor'un Record gazetesinden aktardığı habere göre, Flamengo'nun adayları arasında yer alan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Brezilya ekibi için en güçlü aday konumuna geldi. Jorge Jesus'un Benfica'da, Carlos Carvalhal'ın Braga'da, Paulo Sosa'nın ise Polonya Milli Takımı'nda sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Vitor Pereira'nın kulüpsüz kalması Flamengo'nun bu hamle için elini kuvvetlendiriyor.