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Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile - Son Dakika

Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile

21.12.2021 16:47
Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile

Fenerbahçe'nin yolları ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin başındaki 2. döneminde de hayal kırıklığı yaratan Portekizli hoca, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun başına geçmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Yeni rotasını hemen belirleyen Portekizli hoca, Brezilya'ya gitmek için gün sayıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY VITOR PEREIRA

NTV Spor'un Record gazetesinden aktardığı habere göre, Flamengo'nun adayları arasında yer alan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Brezilya ekibi için en güçlü aday konumuna geldi. Jorge Jesus'un Benfica'da, Carlos Carvalhal'ın Braga'da, Paulo Sosa'nın ise Polonya Milli Takımı'nda sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Vitor Pereira'nın kulüpsüz kalması Flamengo'nun bu hamle için elini kuvvetlendiriyor.

Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Flamengo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile - Son Dakika
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