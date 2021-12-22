Fenerbahçe, Vitor Pereira sonrası ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak sarı-lacivertliler, mutlak 3 puanı hedefliyor.
Karagümrük'te cezalı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Tisserand, Berisha ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira sonrası kadro sil baştan! Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor