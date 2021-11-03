Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Royal Antwerp maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca ilk maçın basın toplantısında büyük tepki çeken, "Bu takımın Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünenler varsa onlara katılmıyorum" sözlerine de açıklık getirdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"TAKIMIMA ÖZGÜVEN VERMEM GEREKİYOR"

"Teknik direktör olmak istiyorsanız eleştirileceğinizi de bilirsiniz. Bir gün dünyanın en iyisisinizdir, diğer gün her şey tam tersine döner. Bunu kontrol edemeyiz. Bütün odağımız takımın seviyesini arttırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımımdaki futbolcularda gerçekten çok güçlü bir karakter var. Ben takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum ve benim işim de bu. Takımıma özgüven vermem gerekiyor. Daha önce gösterdiğimiz seviyeyi göstermemiz gerekiyor.

"BENİM ÇOK TECRÜBEM VAR"

Frankfurt'taki penaltıyı atmış olsaydık +2 puanımız olacaktı, onların -2... Antwerp maçında atsak belki yine öyle olacaktı. Futbol matematik değildir. Seviyemizi artırmamızın tek yolu, özgüvenimizi artırmak. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım. Bazen bir maçta alacağınız bir sonuç her şeyi çok fazla değiştirebilir. Tekrardan öz güven kazandırabilir ve sizi tekrardan iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. Futbolda en ufak bir şeyde maçı kazanabilirsiniz, bu yüzden dünya çapında bir spor.

"HEDEFİMİZ BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇEBİLMEK"

Yarınki hedefimiz maçı kazanmak ve gruptaki hedefimiz bir sonraki aşamaya geçebilmek. O cümlede belirtmek istediğim şey şu; biz dünyanın en iyi takımı değiliz ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Bu mesajı vermek istedim."