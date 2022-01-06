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Vizesi iptal edilen Djokovic'in hafta başına kadar Avustralya'da kalması bekleniyor - Son Dakika

Vizesi iptal edilen Djokovic'in hafta başına kadar Avustralya'da kalması bekleniyor

06.01.2022 13:01
Vizesi iptal edilen Djokovic'in hafta başına kadar Avustralya'da kalması bekleniyor

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in, karara yaptığı itirazın sonucunu beklemek adına pazartesi gününe kadar bu ülkede kalması bekleniyor.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in, karara yaptığı itirazın sonucunu beklemek adına pazartesi gününe kadar bu ülkede kalması bekleniyor.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Djokovic'in, vizesini iptal eden Avustralya Sınır Güvenliğinin (ABF) kararına yaptığı itiraz, federal mahkeme tarafından görüşülecek.

Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı 10 Ocak Pazartesi gününe kadar karara bağlanacak. Kariyerinde 9 Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Djokovic, ülkeden ayrılmayı istemediği takdirde kararın sonucunu pazartesi gününe kadar Melbourne'de karantinaya alındığı otelde bekleyecek.

Bu arada az sayıda Sırp taraftarın, karantinaya alındığı otelin önünde Djokovic'e destek vermek üzere toplandığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını açıklamıştı. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

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Avustralya, Pazartesi, Tenis, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vizesi iptal edilen Djokovic'in hafta başına kadar Avustralya'da kalması bekleniyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vizesi iptal edilen Djokovic'in hafta başına kadar Avustralya'da kalması bekleniyor - Son Dakika
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