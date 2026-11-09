Vlahovic, Beşiktaş'ta 9 Süper Lig maçında 9 gol atarak krallık iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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Vlahovic, Beşiktaş'ta 9 Süper Lig maçında 9 gol atarak krallık iddiasını sürdürdü

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Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 9 gol kaydetti. Gol krallığında ikinci sırada yer alan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı.

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon attığı gollerle kendini buldu.

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Beşiktaş'a imza atan Vlahovic, Fiorentina'nın ardından İtalyan teknik adam ile bu kez İstanbul'da buluştu.

Italiano idaresinde bu sezon yeniden zirve mücadelesi veren siyah-beyazlılarda 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de attığı gollerle takımını sırtladı.

Avrupa kupalarında henüz gol sevinci yaşayamayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ise 9 gol kaydetti.

Süper Lig'de 9 maçta 9 gol

Siyah-beyazlıların deneyimli golcüsü, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de ilk gollerini "hat-trick" yaptığı Arca Çorum FK'ye karşı atan Vlahovic, sırasıyla Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor müsabakalarında birer gol attı.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa karşısında 1 gol kaydeden Sırp golcü, 11. haftadaki Gençlerbirliği maçında da 2 kez ağları sarstı ve gol sayısını 9'a çıkardı.

Eyüpspor ile Erzurumspor FK karşılaşmalarında forma giymeyen Dusan Vlahovic, görev yaptığı Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir maçlarında ise skor üretemedi.

Gol krallığında ikinci sırada

Süper Lig'de 9 gol kaydeden Dusan Vlahovic, gol krallığında ikinci basamakta yer aldı.

Sırp golcü, 10 golle ilk sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Gift Orban'ın ardından aynı gol sayısına sahip Victor Osimhen ve Muhammed Salah ile krallık iddiasını sürdürüyor.

Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getirdi

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu, Fenerbahçe ile oynanan derbiyi boş geçmedi.

Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydederek hem Türkiye kariyerindeki ilk derbi golünü attı hem de derbide 3 puanın mimarı oldu.

Italiano ile yeniden çıkış

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta yeniden bir araya geldiği teknik direktör Vincenzo Italiano ile çıkışa geçti.

İtalyan teknik adamın, 2021-2022 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde gol yollarında şans verdiği Sırp futbolcu, devre arasında takımdan ayrıldığı döneme dek 24 maçta 20 golle yıldızlaşmıştı.

Juventus'taki ilk döneminde yarım sezonda 21 maçta 9 gol atan Vlahovic, sırasıyla 2022-2023 sezonunda 42 karşılaşmada 14 gol, 2023-2024'te 38 mücadelede 18 gol, 2024-2025'te 44 müsabakada 17 gol, geçen sezon ise 23 maçta 10 gol kaydederek düşük bir ortalama yakaladı.

İtalya temsilcisinde 4,5 sezonda istikrarlı bir görüntü çizemeyen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlılarda ise Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: AA
Dusan VlahovicFenerbahçeBeşiktaşSporSon Dakika

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