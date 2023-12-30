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Voigtmann, THY Avrupa Ligi'nin haftanın MVP'si seçildi - Son Dakika
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Voigtmann, THY Avrupa Ligi'nin haftanın MVP'si seçildi

EA7 Emporio Armani forması giyen Johannes Voigtmann, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Voigtmann, Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında gösterdiği performansla 19 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 29 verimlilik puanı elde etti. Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya yenildiği maçta ise Shane Larkin 28 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve 2 top çalma ile 37 verimlilik puanı elde etti.

Voigtmann, THY Avrupa Ligi\'nin haftanın MVP\'si seçildi
30.12.2023 - 15:57,
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani forması giyen Johannes Voigtmann oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Alman pivot, haftanın MVP'si seçildi.

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında gösterdiği performansla Voigtmann, 232. maçında ilk kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

Voigtmann, EA7 Emporio Armani'nin İspanyol ekibini 76-67 yendiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Avrupa Ligi'nin 17. haftasında, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya 89-84 yenildiği maçta 28 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynayan Shane Larkin ise 37 puanla haftanın en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncusu oldu.

Kaynak: AA
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