Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

23.07.2022 23:44
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kazanan milliler, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-18 kaybetti.

Dördüncü seti 25-15 alan ve skoru 2-2'ye getiren ay-yıldızlı ekip, beşinci seti de 15-12 kazanarak rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Milli takım, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, finalde yarın TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak. Milliler, rakibiyle grupta oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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