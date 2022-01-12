Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin (Balkan Şampiyonası) 1. turundaki ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım karşılaşmayı 14-25, 17-25 ve 32-34'lük setlerle 3-0 kazandı.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 14 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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