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Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

14.01.2022 20:43
Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada milli takım, karşılaşmayı 25-18, 25-16 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 kazandı.

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada ev sahibi Bulgaristan'a 3-0 kaybeden milliler, üçüncü maçta yarın TSİ 16.00'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

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Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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