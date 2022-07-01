Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

01.07.2022 22:30
Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde karşılaştığı Moldova'yı 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.

Bu sonuçla namağlup finale yükselen milli takımın rakibi, Sırbistan- Bulgaristan karşılaşmasının galibi olacak.

Final mücadelesi yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

Sırbistan, voleybol, Türkiye, Moldova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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