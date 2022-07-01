Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sırbistan 'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde karşılaştığı Moldova'yı 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası - Son Dakika

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