Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

09.04.2022 22:17
Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, grupta 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında da Macaristan'ı 3-0 mağlup etmişti.

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, I Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 17.00'de ev sahibi Kosova ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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