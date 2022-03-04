Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final heyecanı sona erdi - Son Dakika

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı "Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Maçları" sona erdi. Maçlar sonunda ilk 2'ye giren takımlar finallere gitmeye hak kazandı.

Taha Akgül Spor Salonunda 3 gün boyunca gerçekleştirilen maçlara Bursa Karacabey Belediyesi, Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler, Konya Pema Koleji, Gaziantep Gençlikspor, Mersin Kılıç Silifke İdman Yurdu, Osmaniye İstiklal Orta Okulu, İstanbul Okyanus Koleji ve 1955 Batman Belediyesi takımları katıldı.

2. Lig yarı final erkek voleybol müsabakalarında Gaziantep Gençlikspor, Bursa Karacabey Belediyesi, Okyanus Koleji ve Düziçi Osmaniye İstiklal Ortaokulu, gruplarda ilk 2 sırayı aldılar. Takımlar finallere katılmaya hak kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Sivas'ın önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptığı söyleyerek, finallere kalan takımlara başarılar diledi. - SİVAS