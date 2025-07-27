Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın katılacağı Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenecek organizasyonda 12 takım mücadele edecek.
A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlıların maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
11.00 Polonya-Türkiye
19.00 Macaristan-Türkiye
29 Temmuz Salı:
15.00 Fransa-Türkiye
20.00 Hırvatistan-Türkiye
30 Temmuz Çarşamba:
19.15 Ukrayna-Türkiye
Son Dakika › Spor › Voleybol Avrupa Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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