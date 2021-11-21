?????Salon: Sorgun
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Kadir Girente
Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis, Wieczorek)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş)
Setler: 17-25, 25-23, 27-25, 19-25, 11-15
Süre: 140 dakika (28, 30, 37, 27, 18)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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