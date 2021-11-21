Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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