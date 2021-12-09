Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Doardo, Miskevich, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra (Camejo, Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul)
Setler: 23-25, 21-25, 16-25
Süre: 88 dakika (33, 30, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor