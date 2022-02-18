AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Gabriel Candido)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)
Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23
Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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