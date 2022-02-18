Üye Girişi
AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

18.02.2022 22:23
AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Gabriel Candido)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)

Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23

Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31) - İSTANBUL

AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:38 Yolculuk yaptığı eski iş ortağını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 23:03:29. #1.13#
SON DAKİKA: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas: 3 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement