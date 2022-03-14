Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

14.03.2022 16:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Emre Savaş)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Emre Savaş)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Atakan Topal, Wendt (İhsan Heper, Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Büyükgöz, Hacı Şahin)

Setler: 25-20, 25-17, 25-20

Süre: 89 dakika (32, 27, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.???????

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Efeler Ligi, Emre Savaş, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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