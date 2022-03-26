Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Onur Çukur, Alper Omurca )
Setler: 25-19, 25-22, 21-25, 19-25, 15-9
Süre: 131 dakika (26, 28, 31, 31, 15)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasına Ziraat Bankkart, konuk ettiği Bingöl Solhanspor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika