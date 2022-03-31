Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta maçları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son hafta maçlarının programı şöyle:
15.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Sorgun Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Halkbank- Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
16.00 Bingöl Solhanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Karşıyaka)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
16.00 Altekma-Ziraat Bankkart (Atatürk Sigorta Shop)
16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor- Arkas Spor (Şırnak)
16.00 Tokat Belediye Plevne-Yeni Kızıltepespor (Ali Yücel)
Halkbank lider bitirmeyi garantiledi
Halkbank'ın lider bitirmeyi garantilediği normal sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart da lig şampiyonunun belirleneceği play-off 1. etap maçlarında oynama vizesi aldı. Son maçların ardından Arkas Spor veya Spor Toto'dan biri de bu takımlara eklenecek.
Yarınki maçların ardından play-off 2. etap maçlarını oynayacak ekipler de netleşecek.
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Bingöl Solhanspor, lige veda etti.
Puan durumu
Ligde normal sezonun son hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|M
|P
|HALKBANK
|25
|24
|1
|68
|FENERBAHÇE HDI SİGORTA
|25
|20
|5
|60
|ZİRAAT BANKKART
|25
|20
|5
|58
|ARKAS SPOR
|25
|17
|8
|50
|SPOR TOTO
|25
|17
|8
|47
|GALATASARAY HDI SİGORTA
|25
|15
|10
|45
|BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|10
|15
|33
|ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR
|25
|10
|15
|28
|ALTEKMA
|25
|9
|16
|29
|YENİ KIZILTEPESPOR
|25
|8
|17
|26
|TOKAT BELEDİYE PLEVNE
|25
|8
|17
|25
|SORGUN BELEDİYESPOR
|25
|8
|17
|24
|BİNGÖL SOLHANSPOR
|25
|6
|19
|21
|AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ
|25
|3
|22
|11
Kaynak: AA
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