Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık)
Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Halil İbrahim Yücel, Camejo (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, İzzet Alp Akkuş)
Setler: 17-25, 21-25, 26-28
Süre: 89 dakika (24, 29, 36)
AXA Sigorta Efeler Ligi normal sezonun son haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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