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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. Hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya 3-1 yenildi. Maçın salonu Bigadiç Şehit Okan Dinçer'de oynandı ve toplamda 122 dakika sürdü. Setlerin skorları ise 23-25, 25-16, 14-25, 25-27 oldu.

03.02.2024 20:36
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Salon: Bigadiç Şehit Okan Dinçer

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukvu, Taha Erden ( Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Andac Kapan, Alican İlker Çakır)

Spor Toto: Brezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Yüksel Sercan Bidak, Selçuk Keskin ( Ümit Demir, Murat Tokgöz, Batuhan Avcı, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)

Setler: 23-25, 25-16, 14-25, 25-27

Süre: 122 dakika (32, 25, 24, 41)

Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. Hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya 3-1 yenildi.

Kaynak: AA

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