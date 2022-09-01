Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

01.09.2022 15:54
Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına ağustos ayında başladıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Gür, "Tokat Belediye Plevne spor ile 1 yıl için anlaşma yaptım. Bu sene Plevnespor'un başarısı için çalışacağız. Bize her zaman destek olan yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." dedi.

İdmanları ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Gür, şunları kaydetti:

"Plevnespor olarak günde iki idman yapıyoruz. Sabahları salonda kondisyon, akşam spor salonunda topla idman yapıyoruz. Şu anda kadromuzda 13 sporcumuz var. Kadromuzda şu an yabancı oyuncumuz yok. Sezon başlayana kadar günde iki antrenman ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Takıma pazartesi gününe kadar izin verdim. Pazartesi günü antrenmanlarımıza tekrar başlayacağız."

Gür, takımın genç oyunculardan kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevnespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

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