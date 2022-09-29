Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor

29.09.2022 09:48
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor.

Ligin açılış maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk edecek.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)

14.30 Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ- Spor Toto (Cengiz Göllü)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 Altekma- Arkas Spor (İzmir Atatürk)

17.30 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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