Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off - Son Dakika

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Mehmet Topal
Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Marouflakrani, Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)
Ziraat Bankart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 22-25, 21-25, 18-25
Süre: 93 dakika (32, 32, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.
Kaynak: AA
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