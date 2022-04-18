Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

18.04.2022 22:28
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Sadettin Deneri, Mehmet TopalFenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Marouflakrani, Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)Ziraat Bankart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Marouflakrani, Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)

Ziraat Bankart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 22-25, 21-25, 18-25

Süre: 93 dakika (32, 32, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

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Burhan Felek, Efeler Ligi, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off - Son Dakika


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