Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Son Dakika

Salon: Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tolgacan Dinçer
Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Vucicevic (Caner Ergül, Volkan Döne, Selçuk Keskin, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu, Hernandez)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 20-25, 25-21, 26-28, 23-25
Süre: 140 dakika (27, 33, 47, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.
Mücadeleye iyi başlayan Ziraat Bankkart, uzun süre önde götürdüğü ilk seti 25-20 önde tamamladı.
İkinci sete hücumda etkili başlayan Halkbank, iyi de defans yaptığı bu seti 25-21 önde bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.
Çekişmeli geçen üçüncü 28-26, dördüncü seti de 25-23 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, maçı 3-1 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü yine Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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