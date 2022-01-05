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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

05.01.2022 17:08
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: EczacıbaşıHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)

PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Rousseaux, Çağla Erdem, Ceren Domaç, Semra Özer)

Setler: 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 96 dakika (35, 32, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde PTT'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final'e kaldı.

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Hande Baladın, Gözde Yılmaz, Beyza Arıcı, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika Spor


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