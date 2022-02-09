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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

09.02.2022 00:16
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Palais des VictoiresHakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, AnnicetteFenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet...

Salon: Palais des Victoires

Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, Annicette

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Mousavi, Metin Toy ( Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Emre Batur, İzzet Ünver, Kaan Gürbüz, Taha Erden,

Setler: 19-25, 25-19, 25-19, 13-25, 9-15

Süre: 119 dakika (27, 28, 28, 22, 14)

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5'inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'u 3-2 yendi.

Sarı-lacivertliler, gruptaki 2'nci galibiyetini alırken, Fransız takımı 5'inci maçında da mağlup oldu.

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Şampiyonlar Ligi, Portekiz, Ukrayna, Cannes, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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