Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç)
Dinamo-Ak Bars Kazan: Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Bricio, Lazarenko (Podkopova, Lazereva, Konovolova)
Setler: 15-25, 22-25, 25-17, 25-21, 15-7
Süre: 123 dakika (24, 30, 25, 29, 15)
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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