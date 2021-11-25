Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

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