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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

25.11.2021 21:43
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç)Dinamo-Ak Bars Kazan: Vetrova,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç)

Dinamo-Ak Bars Kazan: Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Bricio, Lazarenko (Podkopova, Lazereva, Konovolova)

Setler: 15-25, 22-25, 25-17, 25-21, 15-7

Süre: 123 dakika (24, 30, 25, 29, 15)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-2 yendi.

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Burhan Felek, Gizem Örge, Yunanistan, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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