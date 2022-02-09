Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Steengoed Arena

Hakemler: Igor Schimpl (Slovakya), Olivier Guillet (Fransa)

Greenyard Maaseik: Martinez Franchi, Guazzelli Bonatto, Cox, Cirovic, Treial, Vanker (Perin, Lomba, Mc Cluskey, Nikkinen, Thys)

Ziraat Bankkart: Ahmet Samet Baltacı, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul, Murat Tokgöz, Aykut Gedik)

Setler: 25-19, 23-25, 25-21, 22-25, 15-13

Süre: 138 dakika (27, 33, 29, 31, 18)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 yenildi.

Ziraat Bankkart grupta ikinci mağlubiyetini alırken, Belçika temsilcisi ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 10'a yükselten Ziraat Bankkart, gruptaki son maçını 16 Şubat'ta Rusya'da Dinamo Moskova ile yapacak.