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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

16.02.2022 20:49
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: DinamoHakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)Dinamo Moskova: Semyshev, Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov (Baranov, Kerminen, Sventitskis, Dmitriev)Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Ter...

Salon: Dinamo

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Dinamo Moskova: Semyshev, Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov (Baranov, Kerminen, Sventitskis, Dmitriev)

Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammet Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 25-20, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (24, 26, 33 )

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 yenildi.

Başkent temsilcisi bu skorla turnuvadan elendi.

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Dinamo Moskova, Finlandiya, voleybol, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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