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Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Antalya'da oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nde karşılaşmalar erkekler ve kadınlarda 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda kadınlarda İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Allianz Vero Volley Milano, erkeklerde ise İtalya'nın Trentino Itas ile Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımları, Antalya Spor Salonu'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Trentino Itas-Jastrzebski Wegiel maçı saat 17.00, A. Carraro Imoco-Allianz Vero Volley Milano karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak.