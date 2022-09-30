Halkbank, sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor - Son Dakika
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Halkbank, sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor

30.09.2022 10:54
Halkbank, sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor

Voleybol Efeler Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında yarın Develi Belediyespor'u konuk edecek Halkbank'ın takım menajeri Alper Burak, geçen sene kaçırdıkları kupaları kazanmak istediklerini belirtti.

Voleybol Efeler Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında yarın Develi Belediyespor'u konuk edecek Halkbank'ın takım menajeri Alper Burak, geçen sene kaçırdıkları kupaları kazanmak istediklerini belirtti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alper Burak, "Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Efeler Ligi ve Kupa Voley'de mücadele edeceğiz. Geçen sene kaçırdığımız şampiyonlukları bu sene yaşamak istiyoruz. Takım olarak kupa hasretimizi dindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Halkbank antrenörlerinden Burak Emre Dirier, "Halkbank olarak gurur duyacağımız bir geçmişimiz var. Bu sezon da güçlü bir ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmişimize yakışır bir sezon geçireceğimizden eminim. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sezona güçlü bir giriş yapmak istiyoruz. İnanıyorum ki Halkbank ailesine, geçmişimize ve taraftarlarımıza yakışır bir sezon yaşayacağız." açıklamasında bulundu.

Takım antrenörlerinden Çağlar Dayı ise "Halkbank tecrübesi ve kültürünü, takımımızın hırsı ve taraftarlarımızın desteğiyle birleştirerek Türkiye ligi, Türkiye kupası ve Avrupa müsabakalarını kupa ile sonuçlandırmak tek hedefimiz. Tüm takımlar için sağlıklı ve hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Metin Razbonyalı da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni bir Halkbank. Tüm ciddiyetimizi, disiplinimizi, emeğimizi Türkiye ligi, Şampiyonlar Ligi'nde göstereceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Alper Burak, voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor - Son Dakika

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