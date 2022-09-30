Altekma, bu sezon Efeler Ligi'nde ilk 6'yı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altekma, bu sezon Efeler Ligi'nde ilk 6'yı hedefliyor

30.09.2022 11:16
Altekma, bu sezon Efeler Ligi'nde ilk 6'yı hedefliyor

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, lige renk katacak bir ekip olacaklarını ve ilk 6'yı hedeflediklerini bildirdi.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, lige renk katacak bir ekip olacaklarını ve ilk 6'yı hedeflediklerini bildirdi.

Matmeriçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, bu isimlerden 4'ünün yaş ortalamasının 18 civarında olduğunu söyledi.

Amaçlarının geçen senelerdeki gibi iyi bir takım konumuna gelmek olduğunu kaydeden Matmeriçli, "Lige renk katacağımızı, play-off'u zorlayacağımızı hatta her şey yolunda giderse ilk 6'yı zorlamak istediğimizi açık yüreklilikle söyleyebilirim." dedi.

Matmeriçli, Efeler Ligi'nde bütçesi büyük olan takımların yanında normal ve az bütçeye sahip ekiplerin bulunduğunu belirterek, "Erkek voleybolunda belli bir ivme var. Dünya Şampiyonası'nda, Altın Lig'de ve Challenger'da iyi mücadeleler izledik. Aynı kalitenin lige de yansıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Üst düzey yabancı isimlerin de ligde mücadele edeceğini kaydeden Matmeriçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ilk dördün çok zevkli, kaliteli maçlara sahne olacağını düşünüyorum. Altta da bizim gibi ilk altıya, ilk sekize girecek takımların mücadelesinin de aynı heyecanda ve aynı kalitede olabileceğini tahmin ediyorum. Bu sene ligde hiç umulmadık sürprizler de olabilir."

Türkiye'de gençlere yatırım yapan lokomotif kulüplerin bulunduğunu, kendilerinin de bu takımların arasına katıldığını kaydeden Matmeriçli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü alttan yetiştirdiğimiz sporcular, ligde değişik takımlara transfer olup iyi sezonlar geçirmeye başladı. Bu altyapıya yatırım yapan takımlar ve farkındalık arttıkça erkek voleybolunda da iyi fizikler, iyi jenerasyonlar yakalandı. Bu jenerasyonların iyi çalıştırılması, iyi antrene edilmesi rekabet seviyesini de yükseltiyor. Bu genç oyuncuların Efeler Ligi'nde süre almaları onların kalitesini daha da artırıyor. Bu da uluslararası platformda önümüzdeki senelerde bana çok umut veriyor."

Altekma, ligde yarın saat 16.00'da diğer İzmir temsilcisi Arkas Spor ile Atatürk Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
500
BACAĞINI KAYBETTİKTEN SONRA VOLEYBOLLA HAYATA TUTUNDU BACAĞINI KAYBETTİKTEN SONRA VOLEYBOLLA HAYATA TUTUNDU Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Polonya'yla karşılaşacak
Kaynak: AA

voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, bu sezon Efeler Ligi'nde ilk 6'yı hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:43 Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Bella Hadid, zayıflamak için sağlığını riske attı! Hiçbir şey yemeyip, 2 paket sigara ve enerji içeceği içiyor
16:00 Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:52 Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 17:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: Altekma, bu sezon Efeler Ligi'nde ilk 6'yı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement