Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Yılmaz Duman, Pınar Elma
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı, Hakkı Çapkınoğlu)
Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Can Ayvazoğlu, Emin Gök (Umut Demir, Selim Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Ahmet Arslan, Eren Koparıcı)
Setler: 22-25, 25-17, 24-26, 25-21, 12-15
Süre: 144 dakika (29, 28, 35, 29, 23)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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