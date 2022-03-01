Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

01.03.2022 23:57
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını deplasmanda 3-2 yendi.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını deplasmanda 3-2 yendi.

Atina'da Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan maçta Halkbank, rakibini 25-19, 25-22, 28-30, 17-25 ve 20-18'lik setlerle mağlup etti.

Ankara'daki ilk maçı da 3-0 kazanan Halkbank, adını finale yazdırdı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, finalde Narbonne Volley-ACH Volley eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Panathinaikos, Yunanistan, Halkbank, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika


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