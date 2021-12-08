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Voleybol Erkekler CEV Kupası - Son Dakika

Voleybol Erkekler CEV Kupası

08.12.2021 19:18
Voleybol Erkekler CEV Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Sergej Rodin (Litvanya), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan)Spor Toto: Oğuzhan Doğruluk, Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz)Arkas Spor: Mc Donnell, Ulaş Kıyak,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Sergej Rodin (Litvanya), Emmanouil Georgiadis (Yunanistan)

Spor Toto: Oğuzhan Doğruluk, Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Baturalp Burak Güngör, Osman Çağatay Durmaz)

Arkas Spor: Mc Donnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Lagumdzija (Burak Çevik, Caner Dengin, Butuhan Avcı, Enis Ali Ay, Halit Kurtuluş)

Setler: 25-19, 25-20, 23-25, 25-20

Süre: 117 dakika (16, 26, 33, 32)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Spor Toto, Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Arkas Spor, İzmir'de oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yunanistan, Arkas Spor, Litvanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Erkekler CEV Kupası - Son Dakika Spor


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