Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Trentino Itas ekibini 3-0 yenen Polonya temsilcisi Grupa Azoty ZAKSA, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Grupa Azoty ZAKSA, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Stozice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-22, 25-20 ve 32-30'luk skorlarla kazandı.
Polonya ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösterdi.
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