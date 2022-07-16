Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

Salon: Ankara

Hakemler: Naomi Karina Rene (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin ( Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, İlkin Aydın)

İtalya: Egonu, Bosetti, Chirichella, Orro, Pietrini, Danessi (De Cennaro, Lubian, Gennari, Fersino, Molinov, Bonifacio)

Setler: 18-25, 26-28, 22-25

Süre: 93 dakika (34, 31, 28)

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, yarın Sırbistan ile 3'üncülük maçı oynayacak.

Karşılaşmaya blokta etkili başlayan milli takım, üç pas süresini kısa tutarak sayılar üretti. Manşet problemi yaşayan milli takım karşısında İtalya, kolay sayılarla 6-4 öne geçti. Ay-yıldızlı ekibin hatalarından faydalanmaya devam eden İtalya'nın skoru 4-8 yapmasının ardından milli takım başantrenörü Giovanni Guidetti, oyunu mola ile kesti.

Molanın ardından 10-5 geriye düşen Türkiye, ilk teknik molaya da 12-8 geride girdi. Teknik moladan da kötü dönen milli takımda Guidetti, skor 12-17'de yeniden mola aldı. Moladan sonra Meryem Boz ve Elif Şahin ile parkeye çıkan milli takım, oyun kurmakta zorlandığı seti 25-18 kaybetti.

Türkiye, ikinci sete iyi başladı ancak hızlı hücum eden İtalya, skor 3-3'te eşitliği sağladı. Guidetti, basit hatalara devam eden milli takımda oyuna Saliha'nın yerine İlkin Aydın'ı aldı ve Türkiye, skor 11-10'da öne geçti. Milli takımın basit hatalarla sayılar verdiği İtalya, teknik molaya 12-11 önde giren taraf oldu. İlkin Aydın'ın kullandığı servislerden sayılar bulan ay-yıldızlı ekip skor 18-16'da rakibine mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından uzayan seti, İtalya, 28-26 alarak skoru 0-2 yaptı.

Milli takım, 3. setin başında oyun kurmakta zorlandı ve Guidetti, skor 4-7'de mola aldı. Moladan da kötü dönen ay-yıldızlı ekip teknik molaya 12-8 geride girdi. Ebarar Karakurt'un kullandığı servislerden sayılar bulan milli takım karşısında İtalya, skor 20-21'de oyunu molayla kesti. Milli takımın maç boyunca durdurmakta zorlandığı Egonu'nun smaç servisten aldığı sayıyla İtalya, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçın ardından salonu dolduran voleybolseverler milli takımı alkışlayarak sporculara moral verdi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın 3'üncülük maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Organizasyonda final, İtalya ile Brezilya arasında oynanacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde seyircilerle izledi.