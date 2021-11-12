Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde dokuzuncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sekizinci hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
13.30 Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
14.00 Mert Grup Sigorta- Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
16.30 PTT- Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.30 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Kuzeyboru- Fenerbahçe Opet (Aksaray)
14 Kasım Pazar:
14.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
14 Kasım Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Altekma (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent Voleybol)
15.00 Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne- Bingöl Solhanspor (Ali Yücel)
16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)
17.30 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
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Kaynak: AA
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