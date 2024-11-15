Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde 8'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Zerenspor- Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bakkart)
15.00 Aras Kargo- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
17.00 Sarıyer Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
19.00 Kuzeyboru- Beşiktaş (Aksaray Spor Salonu)
17 Kasım Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank- Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
SMS Grup Efeler Ligi
17 Kasım Pazar:
14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (İstanbul Şehit Mustafa Özel)
14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Spor Toto (Cizre 100. Yıl)
15.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gollü)
17.00 Arkas Spor-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
19.30 Fenerbahçe Medicana-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
NOT: Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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