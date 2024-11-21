Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 9'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
18.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)
23 Kasım Cumartesi:
13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop- Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zeren Spor (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank (Cengiz Göllü)
15.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)
15.30 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
19.00 Fenerbahçe Medicana- Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
23 Kasım Cumartesi:
14.00 İstanbul Gençlikspor- Halkbank (Şehit Mustafa Özel)
24 Kasım Pazar:
12.30 On Hotels Alanya Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
13.00 TÜRŞAD- Arkas Spor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Akkuş)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Rams Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
NOT: Spor Toto-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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