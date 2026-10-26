Voleybol: Haftanın programı

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- SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Ligde maç programı şöyle:
14.00 İstanbul Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Halkbank (TVF Atatürk)
16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Gebze Belediyespor (Sultanbeyli Belediyesi)
16.30 Sungurlu Belediyespor-Galatasaray Madeş Mobilya (Sungurlu Mahmut Atalay)
19.00 Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Medicana-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor-Spor Toto (Merkez 1)
Kaynak: AA
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