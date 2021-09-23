Voleybol: Hazırlık maçı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Kuzeyboru ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Kuzeyboru, Mert Grup Sigorta karşısında mücadeleyi 25-11, 25-18, 24-26 ve 25-22'lik setlerle 3-1 galip tamamladı.
Turnuva, yarın Mert Grup Sigorta- Galatasaray, Kuzeyboru- PTT karşılaşmalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA
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