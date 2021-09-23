Üye Girişi
Voleybol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Voleybol: Hazırlık maçı

23.09.2021 21:13
Voleybol: Hazırlık maçı, System.String[]

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Kuzeyboru ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru, Mert Grup Sigorta karşısında mücadeleyi 25-11, 25-18, 24-26 ve 25-22'lik setlerle 3-1 galip tamamladı.

Turnuva, yarın Mert Grup Sigorta- Galatasaray, Kuzeyboru- PTT karşılaşmalarıyla sona erecek.

Aksaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu 22:28 Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti 21:47 Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu 21:11 Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu
Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook'u tehdit ettiği ortaya çıktı 20:35 Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook'u tehdit ettiği ortaya çıktı Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı 20:14 Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı 18:59 Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı
Bolu'ya yılın ilk karı düştü 18:18 Bolu'ya yılın ilk karı düştü Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil 18:14 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti         
22:35
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi         
21:29
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 22:52:47. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: Hazırlık maçı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement