Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)
Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun ( Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Irmak Gökçen, Burcu Şentürk)
Setler: 25-23, 25-16, 25-16
Süre: 79 dakika (27, 26, 26)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında PTT, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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