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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

30.09.2021 16:10
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Öznur TosunPTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun (Dilara Bağcı, Ece...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Campos, Dimitrova, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal, Elif Uzun ( Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Irmak Gökçen, Burcu Şentürk)

Setler: 25-23, 25-16, 25-16

Süre: 79 dakika (27, 26, 26)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında PTT, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sıla Çalışkan, Dilara Bağcı, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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