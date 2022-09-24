Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

24.09.2022 23:52
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Sırbistan takımı Partizan'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda PTT Spor, Sırbistan takımı Partizan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT Spor, üçüncü maçında rakibini 25-15, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT Spor, dördüncü maçında yarın TSİ 19.00'de ev sahibi ekip UOK Banjaluka Volley ile karşılaşacak.

Balkan Kupası'nı kazanacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve 32'li finaller turunda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla eşleşecek.

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Kaynak: AA

Sırbistan, voleybol, Türkiye, PTT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Son Dakika

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