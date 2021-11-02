Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Rövanş karşılaşması, yarın TSİ 21.00'de yine Norveç'te oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip, CEV Challenge Kupası'nda bir üst tura adını yazdıracak.

Tromso Spor Salonunda oynanan maçı 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi tur için avantaj sağladı.

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