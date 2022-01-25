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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

25.01.2022 21:34
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Mimar SinanHakemler: Sadettin Deneri, Arzu UzatözAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Nicoletti ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Stevenson)C.S.M.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Sadettin Deneri, Arzu Uzatöz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Nicoletti ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Stevenson)

C.S.M. Lugoj: Filipas, Sredic, Barakova, Popa, Canak, Celic (Popovic, Gemanariu, Strachinescu, Dubravka, Sakradzija)

Setler: 26-28, 25-16, 25-16, 22-25, 15-10

Süre: 130 dakika (34, 24, 25, 29, 18)

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj'u 3-2 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan, Aydın, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor


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